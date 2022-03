Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 3 marzo 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 3 marzo 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, sono giorni nei quali siete particolarmente attivi e impegnati. In amore se c’è qualcuno che vi interessa, non abbiate timore, e fatevi avanti. Bene il lavoro, potete portare avanti i vostri progetti e ricevere una bella conferma. Dopo un periodo difficile, questa ripresa cade a fagiolo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 3 marzo 2022), in amore siete particolarmente carichi e vogliosi. Il partner non potrà che apprezzare. Avete un’ottima dose di vitalità ed entusiasmo, anche per chi ha avviato una relazione da poco. Sul lavoro serve calma, prendetevi il tempo necessario prima di decisioni importanti.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore la Luna è dissonante. Potrebbero tornare a esplodere vecchie tensioni, fate attenzione. Sarebbe meglio dimenticarle, in modo da guardare al futuro con ottimismo. Sul lavoro può esserci aria di cambiamento e qualche buona occasione, soprattutto per chi è in proprio.

CANCRO

Cari Cancro, bene l’amore, soprattutto fra qualche giorno quando avrete Venere favorevole. Esprimete al meglio i vostri sentimenti, sia se avete una relazione stabile, sia se siete in cerca dell’anima gemella. Bene il lavoro, avete voglia di rimettervi in gioco.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 3 marzo 2022), dovete essere sinceri in amore, solo così potrete essere credibili e onesti con il partner. Le cose migliorano nel fine settimana, avrete pazienza per qualche altro giorno. Sul lavoro c’è tensione. Forse qualcuno sta cercando di mettervi il bastone fra le ruote.

VERGINE

Cari Vergine, in amore è il momento della calma e della riflessione. Infatti avete Sole, Luna e Giove in opposizione. Meglio quindi non esagerare. Evitate discussioni con chi vi circonda. Sul lavoro potreste ricevere una collaborazione, vedrete che tutto andrà per il meglio. Valutate pro e contro pima di accettare.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 3 MARZO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: bene l’amore, le cose girano per il verso giusto.