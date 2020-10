Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 29 ottobre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 29 ottobre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, questa non sarà certamente una giornata facile, per cui armatevi di pazienza. Avete infatti la Luna in opposizione che vi crea più di qualche fastidio. Se vivete due storie d’amore contemporaneamente, è il momento di prendere una decisione e capire da che parte andare.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 29 ottobre 2020 -, dovete avere ancora un po’ di pazienza, ma da novembre le cose gireranno a vostro favore, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Fino a quel momento meglio essere cauti ed evitare passi falsi. Avete voglia di serenità, di ritrovare il vostro equilibrio, anche sul lavoro. Avete infatti perso molti stimoli.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, oggi si prevede una giornata fortunata e positiva, infatti avete di nuovo Venere nel segno. Sul lavoro dovete essere un po’ più intraprendenti, avete voglia di mettervi in gioco, proporre progetti e cose nuove da fare. Fatevi avanti, cosa state aspettando? Solo facendovi notare e apprezzare dagli altri potete fare strada, non statevene rintanati.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox si prevede una giornata complessa, a causa della Luna in aspetto negativo. Ma voi dovete mantenere la calma ed evitare di perdere le staffe soprattutto in amore, per evitare nuovi inutili litigi con il partner. Giornata in lieve calo anche dal punto di vista professionale. Avete bisogno di nuovi stimoli.

ACQUARIO

Cari Acquario, non dovete fare troppe polemiche in amore, cercate di limitare la vena bellica che è in voi in questo periodo, piuttosto trovare un terreno neutrale dove scambiare opinioni senza saltarvi alla gola. Occhio alle spese, meglio non esagerare in questo periodo. Ultimamente infatti ne avete avute di eccessive.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 29 ottobre 2020 – Venere è dalla vostra parte, per fortuna potete esplorare il mondo dell’amore senza armatura e con maggiore serenità: non rischiate di farvi male, andate a colpo sicuro e siate più fiduciosi nelle vostre capacità. Sul lavoro invece avete avuto alcuni problemi che vi hanno tormentato a lungo, adesso potete superarli con serenità.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 29 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: Venere è dalla vostra parte e vi aiuterà a conquistare la persona amata.

