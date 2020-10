Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 29 ottobre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 29 ottobre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, oggi – 29 ottobre – si prevede una giornata complessa, perché dovete fare i conti con qualcuno che proverà ad ogni costo a mettervi il bastone fra le ruote. Il partner o qualcuno di a voi molto vicino non vi ascolta, e questo vi intristisce. Nel prossimo mese dovrete prendere decisioni importanti, arrivando a tagliare eventuali rami secchi. Avete voglia di cambiare, e non soltanto sul fronte privato, anche professionale: datevi da fare per cercare nuove opportunità.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (29 ottobre 2020) si prevede una giornata durante la quale vorrete mettervi alla prova ad ogni costo. Se siete single è il momento di scoprire nuovi amori, sinceri e puri. Entro fine mese potrebbero esserci novità in tal senso. Anche sul lavoro state vivendo un periodo buono, ricordatevi che siete voi l’ago della bilancia. Le cose infatti non cambiano per magia.

GEMELLI

Cari Gemelli, nella giornata di oggi potreste vivere discussioni e litigi con il partner. La causa è di natura economica, perché in questo periodo avete speso più del previsto. Non stancatevi troppo con il lavoro. Gli impegni non mancano, ma dovete anche ritagliare un po’ di tempo per voi stessi e i vostri cari. Altrimenti le persone che più vi vogliono bene potrebbero allontanarsi.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi dovete mantenere la calma, perché le cose non girano come vorreste. La situazione vi sta sfuggendo di mano e il partner è irrequieto. Valutate se è il caso di portare avanti o meno questa relazione. Non potete tutelare solo i vostri interessi, altrimenti è meglio tornare single. Siate pazienti sul fronte professionale, non prendete decisioni azzardate. Presto le cose miglioreranno.

LEONE

Cari Leone, si prevede una giornata positiva, soprattutto in amore, grazie a Venere nel segno. Potrete così chiarire alcuni dubbi che vi tormentano da tempo. Sul fronte professionale siate prudenti, non potete superare gli ostacoli tenendo gli occhi chiusi senza curarvi di niente e nessuno. A volte chiedere l’aiuto di una persona saggia e competente può risolvere situazioni scomode.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi si prevede una giornata positiva, ma sarà soprattutto il weekend ad essere ricco di grandi novità. Le stelle vi sorridono, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Da tempo probabilmente sul lavoro vivete come gli unici protagonisti della scena e questo vi piace. D’altronde quando siete al centro dell’attenzione mettete in mostra tutte le vostre doti.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 29 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: il weekend traboccherà d’amore per voi, complici le stelle che vi strizzano l’occhio e vi spingono tra le braccia della persona amata.

