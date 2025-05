Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 29 maggio 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 29 maggio 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, giornata favorevole per contatti e accordi. Da giugno sarà importante eliminare ciò che è superfluo nella tua vita. Senti una forte voglia di cambiamento e novità. La Luna ti rende comunicativo e aperto alle proposte, ma attenzione a non diventare troppo impulsivo. Sul lavoro potresti ricevere una proposta interessante, mentre in amore è tempo di dialogare apertamente.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 29 maggio 2025), giornata di stabilità apparente, ma sotto la superficie qualcosa si muove. Potresti sentirti sotto pressione, soprattutto in ambito familiare. Le stelle ti consigliano di non intestardirti su vecchie questioni. In amore, piccoli segnali possono riaccendere la passione.

GEMELLI

Cari Gemelli, con la Luna nel tuo segno, oggi sei protagonista. Hai una marcia in più e le tue idee colpiscono nel segno. È il momento giusto per iniziare qualcosa di nuovo, fare proposte o parlare chiaramente in amore. Attenzione solo a non esagerare con l’ottimismo.

CANCRO

Cari Cancro, una giornata che ti chiede di rallentare e riflettere. Anche se senti il bisogno di azione, il cielo ti invita a chiudere prima alcune questioni emotive. Il lavoro è faticoso ma promette buoni frutti entro fine mese. In amore, pazienza e comprensione sono fondamentali.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 29 maggio 2025), hai energia da vendere, ma potresti usarla nel modo sbagliato se ti lasci prendere dal nervosismo. La giornata è favorevole se ti dedichi a ciò che ti piace. In amore, chi è single può fare incontri importanti, mentre chi è in coppia deve evitare discussioni inutili.

VERGINE

Cari Vergine, giornata complicata da gestire: potresti sentirti insoddisfatto o poco compreso, soprattutto sul lavoro. Evita scontri diretti. In amore, cerca di non soffermarti sui dettagli e guarda al quadro generale: la tua relazione ha bisogno di leggerezza.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 29 MAGGIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: hai energia da vendere, ma potresti usarla nel modo sbagliato se ti lasci prendere dal nervosismo. La giornata è favorevole se ti dedichi a ciò che ti piace.