Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 29 gennaio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 29 gennaio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, decisioni rimandate tornano a bussare alla vostra porta. Per quanto riguarda il lavoro, dovete scegliere da che parte stare, senza paura di perdere qualcosa. In amore è il momento della chiarezza: le relazioni solide si rafforzano, quelle fragili vacillano.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 29 gennaio 2026), sul lavoro potreste chiudere un capitolo e aprirne un altro, più in linea con chi siete ora. In amore siete passionali, ma anche sospettosi. Le stelle vi chiedono di lasciare andare il controllo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il cielo favorisce viaggi, cambiamenti, nuove esperienze. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano opportunità, soprattutto per chi osa uscire dagli schemi. In amore siete sinceri, diretti, forse troppo: misura le parole. Le coppie hanno bisogno di nuovi stimoli.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, sul lavoro state gettando basi importanti, anche se ora vi sembra di fare fatica. In amore siete più chiusi del solito: aprirsi non è debolezza. Le coppie devono ritrovare il dialogo, i single possono incontrare qualcuno in ambito lavorativo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 29 gennaio 2026), sentite il bisogno di cambiare direzione. Per quanto riguarda il lavoro, idee innovative, ma serve concretezza. In amore siete affascinanti, ma distanti: chi vi ama chiede più presenza. È il momento di essere autentici.

PESCI

Cari Pesci, il cielo parla di sogni, intuizioni, ma anche di confusione. Per quanto riguarda il lavoro, serve maggiore chiarezza: non rimandate decisioni importanti. In amore siete romantici, ma attenti a non idealizzare troppo. Le coppie ritrovano dolcezza.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 29 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: sentite il bisogno di cambiare direzione. Sul lavoro idee innovative.