Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 29 gennaio 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 29 gennaio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 29 gennaio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, le stelle parlano di ripartenze, ma attenzione: non tutto va fatto di corsa. Calma. Marte vi rende impulsivi, determinati. Per quanto riguarda il lavoro, avete voglia di cambiare, di dimostrare quanto valete e le occasioni non mancano.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 29 gennaio 2026), dopo un periodo di tensioni, soprattutto emotive, le stelle vi chiedono di rallentare e di ritrovare stabilità. Il lavoro richiede pazienza: niente colpi di testa, ma strategie solide. I risultati arrivano, anche se non immediati.

GEMELLI

Cari Gemelli, Mercurio vi rende brillanti, comunicativi, irresistibili. È il momento giusto per proporre, parlare, trattare. Attenzione solo a non disperdere energie in troppe direzioni. In amore siete curiosi, forse un po’ incostanti: le coppie devono ritrovare il dialogo, mentre i single vivono flirt divertenti.

CANCRO

Cari Cancro, le stelle parlano di emozioni intense, di bisogno di protezione e di verità. Per quanto riguarda il lavoro, siete più forti di quanto credete, ma spesso vi autosabotate per paura di sbagliare. È tempo di credere di più in voi stessi. In amore, chi è in coppia ritrova complicità.

Oroscopo paolo fox oggi
Paolo Fox. Credit: AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 29 gennaio 2026), sul lavoro potete ottenere riconoscimenti, soprattutto se smettete di voler controllare tutto. In amore siete passionali, magnetici, ma attenti all’orgoglio: non sempre avete ragione, anche se lo pensate.

VERGINE

Cari Vergine, sentite il bisogno di mettere ordine, dentro e fuori. Per quanto riguarda il lavoro, siete precisi, affidabili, ma le stelle vi chiedono di non essere troppo severi con voi stessi. In amore siete più cauti: chi è in coppia ha bisogno di rassicurazioni, chi è solo osserva molto prima di aprirsi.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 29 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: sul lavoro siete precisi, affidabili, ma le stelle vi chiedono di non essere troppo severi con voi stessi.

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ricerca