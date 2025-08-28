Icona app
Ultimo aggiornamento ore 04:03
Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 28 agosto 2025

Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 28 agosto 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 28 agosto 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, di recente avete attraversato tempeste emotive che avrebbero potuto mettere in discussione tutti e tutto. Questo è il momento ideale per fermarvi un attimo e ascoltare davvero voi stessi. Per quanto riguarda il lavoro, l’energia che sentite nel cuore si riflette anche nella sfera lavorativa. Siete pronti all’azione.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 28 agosto 2025), il periodo che state vivendo è caratterizzato da una crescente esigenza di stabilità. Venere inizia un transito che non permette più di vivere “alla giornata”: ora serve progettualità. Lavoro? Questo è il momento di cambiare marcia.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, le incertezze di questa settimana di fine agosto riguardano le coppie che già da tempo attraversano qualche turbolenza di troppo. Non si tratta di crisi irreparabili, ma di piccoli malintesi che andranno gestiti. Per quanto riguarda il lavoro, se state aspettando una risposta importante, sappiate che non dovrete attendere ancora molto tempo…

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2025
CANCRO

Cari Cancro, le stelle vi prendono letteralmente per mano, offrendovi un’occasione d’oro per rimettere ordine nella vostra vita sentimentale. Questo che state vivendo è un periodo fondamentale per ritrovare equilibrio e pace. Per quanto riguarda il lavoro, Giove nel segno regala una marcia in più.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 28 agosto 2025), Venere ha fatto il suo ingresso trionfale nel segno: nelle scorse ore sono stati accesi i riflettori sulla vita sentimentale. Questo è il momento perfetto per lasciarvi travolgere dalla passione. Per quanto riguarda il lavoro, l’unico piccolo ostacolo da superare in questo momento è la stanchezza. Fate l’ultimo sforzo.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, si respira un’aria frizzante e nuova rispetto al recente passato. Il cielo di fine agosto e degli inizi di settembre è particolarmente promettente per voi: le relazioni nate di recente possono consolidarsi. Per quanto riguarda il lavoro, avete dovuto spesso mettere da parte le vostre esigenze per il bene comune.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 28 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: le stelle vi prendono letteralmente per mano. Datevi da fare.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 25-31 AGOSTO 2025
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca