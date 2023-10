Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 26 ottobre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 26 ottobre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, durante la giornata di oggi, 26 ottobre, riuscirete a chiarire con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, usate sempre la diplomazia. Vedrete che presto tutto si aggiusta, ma dovete essere in grado di togliervi belle soddisfazioni e rimboccarvi le maniche.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 26 ottobre 2023), se siete single da diverso tempo nel corso delle prossime ore avrete modo di vivere una nuova emozione. Per quanto riguarda il lavoro, se avete voglia di cambiamenti, muovetevi subito.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore bisognerà fare delle scelte importanti e sul lavoro avrete modo di brillare, come vostro solito. Volete ottenere il massimo, ma a volte è necessario trovare una mediazione se non volete litigare con chi vi circonda.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, questo è il momento giusto per vivere l’amore con spensieratezza. Per quanto riguarda il lavoro, piano piano le cose miglioreranno. Non tutto va secondo i piani, ma migliorerà ancor prima che qualcuno venga a bussare alla vostra porta.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 26 ottobre 2023), in amore meglio rimandare le decisoni importanti a un altro giorno. Per quanto riguarda il lavoro, metterete un punto su alcune collaborazioni.

PESCI

Cari Pesci, se avete vissuto una relazione piena di problemi, andate avanti e guardate altrove. Per quanto riguarda il lavoro, tutto procede bene. Avete ottime prospettive e sicurezza in ogni campo.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 26 OTTOBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: piano piano tutto si aggiusta e nel lavoro avete le carte in regola per togliervi belle soddisfazioni. Rimboccatevi le maniche.