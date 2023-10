Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 26 ottobre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 26 ottobre 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, questa giornata di fine ottobre per l’amore sarà migliore nel pomeriggio che nella mattina. Per quanto riguarda il lavoro, è invece il momento giusto per fare scelte importanti. Magari può essere il momento giusto per avanzare delle richieste, ottenere un aumento o uno scatto.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 26 ottobre 2023), questa mattinata d’ottobre sarà un po’ fiacca dal punto di vista sentimentale, ci vuole un po’ di pazienza. Per quanto riguarda il lavoro, qualcuno potrebbe remarvi contro.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore non bisogna mai guardarsi alle spalle, pensate al presente. Guardate ai problemi di oggi, non a quelli di ieri… Tranquilli: tutto si risolverà per il verso giusto. Per quanto riguarda il lavoro, ci sarà modo di avanzare delle richieste.

CANCRO

Cari Cancro, questa per voi sarà una giornata molto bella per l’amore: riuscirete a fare dei passi da gigante. Per quanto riguarda il lavoro, prendetevi un momento di pausa. Rimboccatevi le maniche, tutto si aggiusta.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 26 ottobre 2023), questa mattinata vi vede un po’ stanchi dopo giorni di polemiche in amore. Per quanto riguarda il lavoro, c’è sempre qualche nuovo problema da risolvere ma una delle vostre grandi capacità è la perseveranza.

VERGINE

Cari Vergine, la giornata di oggi, 26 ottobre, sarà molto bella per l’amore. Per quanto riguarda il lavoro, potreste far prevaricare il vostro lato polemico, attenzione. Non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Vedrete che piano piano tutto si aggiusta. Insomma, rimboccatevi le maniche.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 26 OTTOBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: tutto si aggiusta e non mancheranno momenti di grande sintonia con chi vi circonda.