Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 26 giugno 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 26 giugno 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, è una giornata che inizia con Mercurio e Venere a favore quindi, ottime notizie per i sentimenti. Sul lavoro bisogna capire in che direzione andare e stare attenti a non commettere errori di distrazione. Insomma non fatevi fregare. Sarete in grado di ottenere grandi cose e ricambiare le cose che non funzionano.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 26 giugno 2025), l’amore procede a gonfie vele e vi regala bei momenti. Sul lavoro, invece, cercate di pensare bene a tutto prima di agire. Sappiate rimboccarvi le maniche e non trovare errori ai problemi della vostra vita.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, Mercurio e Venere vi proteggono quindi potrete finalmente tornare a credere nell’amore. Sul lavoro bisogna mantenere alta la concentrazione. Sarete in grado di ottenere grandi cose in ogni campo, non limitatevi e curate di più ogni aspetto della vostra vita. Con la luna favorevole l’umore sarà alle stelle e l’amore ne beneficerà.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, ottime notizie per i sentimenti. La luna vi protegge e arrivano belle novità con l’inizio del nuovo mese. Sul lavoro è un bel periodo. Bisogna solo cercare di gestire meglio i soldi. Ultimamente avete avuto troppe spese e ora il portafogli piange. In amore c’è un po’ di dubbio ma dovreste essere più ragionevoli e muovervi di conseguenza. Sul lavoro la luna opposta non aiuta quindi attenzione all’umore ballerino.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 26 giugno 2025), in amore bisogna essere meno orgogliosi e lasciarsi un po’ più andare alle emozioni. Sul lavoro potrebbero provocarvi ma non cedete.

PESCI

Cari Pesci, in amore avete i pianeti dissonanti quindi ci sarà qualche problemino da gestire. Non siate troppo critici e sul lavoro cercate di gestire la confusione. Arriveranno presto nuove opportunità.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 26 GIUGNO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Cancro: in amore ci sono ottime opportunità di successo, sia per i single che per chi è già in compagnia.