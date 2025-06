Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 26 giugno 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 26 giugno 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, è una giornata per cui in amore siete abbastanza in dubbio, ma dovete fare pace con il passato. Sul lavoro le cose da fare sono tante ma cercate di ritagliarvi un vostro momento di serenità. Sarete in grado di ottenere grandi cose e ricambiare le cose che non funzionano.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 26 giugno 2025), con la luna favorevole l’umore sarà alle stelle e l’amore ne beneficerà. Sul lavoro attenzione solo a qualche piccola tensione con i colleghi. Sarete in grado di ottenere grandi cose, usando però un po’ di diplomazia in più.

GEMELLI

Cari Gemelli, una giornata complessa: in amore è un momento un po’ complicato e potreste avere i nervi a fior di pelle. Sul lavoro arriveranno belle proposte per una crescita professionale. Valutatele con calma e vedrete che sarete in grado di ottenere grandi cose in ogni campo. Rimboccatevi le maniche.

CANCRO

Cari Cancro, in amore c’è un po’ di dubbio ma dovreste essere più ragionevoli e muovervi di conseguenza. Sul lavoro la luna opposta non aiuta quindi attenzione all’umore ballerino. Sarete in grado di ottenere grandi cose. Dovete solo volerlo davvero e rimboccarvi le maniche.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 26 giugno 2025), arrivano belle notizie per l’amore con Venere, Mercurio e Saturno a favore. Si possono mettere le basi per il futuro. E sul lavoro arrivano proposte interessanti.

VERGINE

Cari Vergine, i nuovi incontri potrebbero essere interessanti ma vanno valutati bene. Sul lavoro arriva il vostro riscatto. Fate vedere a tutti chi siete, soprattutto a chi ha parlato male di voi. Andate dritti per la vostra strada.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 26 GIUGNO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dello Scorpione: il vostro umore è davvero alle stelle e potete ottenere grandi cose in ogni campo. Sarete in grado di superare difficoltà e problemi.