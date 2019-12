Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 26 dicembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tantissimi italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 26 dicembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, in questi giorni avete avuto un po’ di problemi con la memoria. Nonostante siamo nel bel mezzo delle feste, per voi non mancano pensieri e preoccupazioni. Cercate però di distrarvi. Amate essere al centro dell’attenzione, ma ora sarebbe meglio tenere un profilo basso.

TORO

Cari Toro, in questo periodo vi state chiedendo se state ricevendo indietro tutto il bene che avete dato fino a questo momento. Se la risposta è sì, tirate avanti per la vostra strada. Se invece avete dei dubbi, forse è il caso di verificare un po’ di cose.

GEMELLI

Secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox, i Gemelli si ritroveranno davanti a un bivio. È arrivato il momento di scegliere tra le idee, da portare avanti ad ogni costo, e le cose materiali. Finora avete cercato sempre di perseguire le prime, senza però ottenere grossi risultati. Forse è il momento di sporcarsi un po’ più le mani.

CANCRO

Anche per voi del Cancro è tempo di bilanci di fine anno. Vi rendete conto che in troppe occasioni vi siete accontentati e che soprattutto avete rinunciato a sognare per paura delle delusioni. Cercate di recuperare il terreno perduto già durante la giornata di oggi, soprattutto in alcune relazioni.

LEONE

Leone, voi andate avanti per la via maestra che qualcuno ha tracciato per voi e che siete così orgogliosi di seguire. Quella di oggi, 26 dicembre 2019, sarà una giornata ricca di soddisfazioni. Alla festa si uniranno anche sorprese umane e lavorative.

VERGINE

Secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox, la Vergine è pronta al grande passo. No, tranquilli, non per forza bisogna pensare a un matrimonio. Ogni passo avanti è grande se fatto con convinzione e voglia.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 26 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone, preso da un’ondata di ottimismo senza precedenti. Al lavoro e in famiglia procede tutto a gonfie vele.

