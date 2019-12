Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 26 dicembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi Paolo Fox, il numero uno degli astrologi, ha annunciato le previsioni del suo oroscopo, il più seguito e apprezzato in Italia. Le sue previsioni sono infatti considerate le più credibili e per questo quotidianamente sono tantissimi gli italiani che cercano l’oroscopo di Fox con le previsioni complete per il proprio segno.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 26 dicembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, è un momento molto complicato per voi. Sembra che tutti i problemi abbiano deciso di accumularsi su di voi in questa giornata, rendendovi parecchio nervosi. Ma non temete, perché nel pomeriggio riceverete finalmente una bella notizia.

SCORPIONE

Ultimamente sembra che tutto vogliate tranne che essere seri. Voi dello Scorpione state attraversando un periodo di grandi dubbi e rivoluzioni, ma li state affrontando con un insolito sorriso. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, in questo Santo Stefano sarà il momento di chiedervi davvero cosa volete nella vostra vita.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, come priorità assoluta dovete mettere il vostro benessere. Siete soliti spendervi moltissimo per gli altri, anche sacrificando la vostra felicità, ma non può sempre essere così.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Capricorno, la situazione non è delle migliori. Nelle ultime settimane un problemino si è ingigantito fino a diventare un enorme scoglio in mezzo al vostro mare. Navigare è complicato, superarlo senza conseguenze ancora di più.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi (26 dicembre 2019) sarete molto fortunati negli incontri galanti. Se siete single, quindi, indossate il vostro vestito migliore e soprattutto quel sorriso che fa impazzire tutti. Pensate a divertirvi.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 26 dicembre 2019 Oroscopo di oggi giovedì 26 dicembre 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 26 dicembre 2019

PESCI

Cari Pesci, avete voglia di essere felici ma soprattutto di rendere felici gli altri. Approfittate di questo giorni di Santo Stefano per passare del tempo con le persone a cui volete davvero bene. Lavoro? C’è tempo per pensarci.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 26 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario. È da tanto che aspettate di incontrare una possibile anima gemella, o anche soltanto una persona normale che non vi faccia soltanto soffrire. Forse è arrivato il momento giusto.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE