Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 24 marzo 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 24 marzo 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, durante la giornata di oggi in amore potreste fare un incontro speciale. Se una storia non sta dando i frutti sperati, può essere arrivato il momento di chiuderla per sempre e lanciarsi in nuove avventure. Il lavoro sarà al top a fine anno, sta per arrivare qualcosa di bello, abbiate solo un po’ di pazienza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 24 marzo 2022), giornata ottima per l’amore, le stelle vi assistono e vi proteggono. I prossimi due giorni saranno molto positivi, preparatevi a vivere un weekend da assoluti protagonisti. Sul lavoro ci sono situazioni pericolose e fastidiose che è meglio farsi scivolare addosso.

GEMELLI

Cari Gemelli, la Luna in opposizione porta a giornate no in amore, cercate di mantenere la calma e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste nei rapporti con il partner. Evitate le polemiche nella coppia e se una relazione è ancora salvabile, non buttatela alle ortiche. Sul lavoro evitate passi falsi o azzardati.

CANCRO

Cari Cancro, Luna interessante in amore. Se avete qualcosa da chiarire o da risolvere, è il momento opportuno per farlo. Sul lavoro c’è una certa stanchezza e un pessimismo di sorta, non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Gli imprevisti fanno parte del gioco, bisogna essere bravi a superarli.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 24 marzo 2022), con Luna e Sole favorevoli, possono esserci ottime opportunità da sfruttare al massimo in amore. Sul lavoro una buona idea potrebbe accendere la fantasia. Iniziate a valutare un nuovo impiego.

VERGINE

Cari Vergine, in questi giorni siete particolarmente scontrosi e irascibili. Cercate di evitare le discussioni e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. La discussione d’altronde è spesso la via maestra per il chiarimento. Sul lavoro potreste dover rivedere un accordo o affrontare un ritardo.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 24 MARZO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: le stelle vi proteggono, soprattutto in amore. Datevi da fare.