Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 24 febbraio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 24 febbraio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, miglioramento in vista per l’amore, nel fine settimana cercate di non rievocare vecchi ricordi. Per quanto riguarda il lavoro, approfittate di questo periodo per fare cose nuove o sperimentare altri approcci. Vedrete che le cose miglioreranno. Non prendetevela con chi non la pensa come voi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 24 febbraio 2022), vi attende un fine mese entusiasmante che potrebbe portare diversi batticuore. Lavoro? Chi si dedica ai lavori creativi, potrà avere una marcia in più. Rimboccatevi le maniche e vedrete che tutto andrà per il meglio.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, è una situazione a dir poco favorevole. Con questa Luna che transita proprio nel vostro segno zodiacale si prevedono notizie positive. Cielo promettente anche sul lavoro: novità piacevoli in vista. Potete trovare finalmente l’anima gemella.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siate chiari con il vostro partner, è il momento giusto per sanare dei dissidi, risolvere questioni nuove o vecchie. Anche un incarico di lavoro nato da poco, potrebbe diventare importante per voi. Dimostrate il vostro valore.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 24 febbraio 2022), si può certamente parlare di un recupero parziale per i sentimenti, fate attenzione ai nati sotto i segni dello Scorpione e del Toro. Dimostrate a tutti il vostro valore sul fronte lavorativo.

PESCI

Cari Pesci, c’è una Luna strana che potrebbe creare diversi disagi amorosi nelle prossime ore. Cercate di evitare contrasti sul lavoro, procrastinate le vostre scelte e rimanete in vigile attesa. Rimboccatevi le maniche e vedrete che le cose miglioreranno.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 24 FEBBRAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: vi attende un fine mese entusiasmante. Approfittatene. Il lavoro è buono, avete idee valide, non lasciatevi scoraggiare. Portatele avanti con entusiasmo e difendetele.