Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 23 febbraio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 23 febbraio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’amicizia vale oro… Prendetevi cura degli amici. Un evento porterà tribolazione nella vostra vita, dovete risolverlo presto. Molto presto. Qualcuno vi sta cercando per darvi qualcosa. Non tiratevi indietro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 23 febbraio 2023), non fate le cose in fretta, prendetevi il tempo per giocare davvero sul sicuro. Le cose non hanno alcun valore se quella persona speciale non c’è… Fate attenzione ad avere problemi con persone più giovani. Siete infastiditi dall’arrivo di qualcuno a casa vostra: portate pazienza.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, attenzione agli attacchi, alle critiche, alle calunnie… Evitate le persone nocive. È tempo di accettare qualcosa che vi è stato offerto molto tempo fa, gestitevi meglio. Se avete avuto un litigio, perdonate e andate avanti. Dovete voltare pagina.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, vi piacciono le azioni più delle parole, nel corso delle prossime ore riceverete un regalo da una persona speciale. La vostra mente sarà attiva, efficace e in grado di prendere decisioni rapide e precise. Ciò che dovete tenere sotto controllo sono le parole. Mordetevi la lingua…

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 23 febbraio 2023), vi attende una giornata favorevole, in particolare per l’amore: nuove idee e illusioni da vivere. Per quanto riguarda il lavoro, sarete particolarmente coinvolti in un progetto che vi piace, vi interessa. Siate onesti con qualcuno che conoscete.

PESCI

Cari Pesci, servirà cautela. Siete stati impegnato in diverse attività ed è tempo per voi di dedicare tempo alla famiglia. Magari potete organizzare una visita a sorpresa… Avete bisogno di sentirvi amati e di sapere che le persone importante vi sono vicine. Anche in amore e nei rapporti con il partner.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 23 FEBBRAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: vi attende una giornata favorevole, in particolare per l’amore: nuove idee e illusioni da vivere. Molti di voi vorranno cambiare aria.