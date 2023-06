Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 22 giugno 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 22 giugno 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sarebbe meglio non fare troppe cose perché la stanchezza è davvero tanta. Prendetevi un momento di relax e sul lavoro al bando le polemiche. Avete bisogno di riposare e di ricaricare le pile. D’altronde l’estate è alle porte e dovete approfittare per rilassarvi. Vedrete che presto tutto si aggiusta.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 22 giugno 2023), c’è agitazione nell’aria ma riuscirete a superare questo momento di crisi in amore. Sul lavoro state lontani da chi vi succhia energia. C’è chi proverà a fare di tutto per mettervi il bastone fra le ruote. Rimboccatevi le maniche.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la giornata porta belle emozioni anche se il pomeriggio sarà meglio della mattina. Sul lavoro potrebbero esserci scontri ma non fatevi coinvolgere troppo. Sarete in grado di dimostrare a tutti di che pasta siete fatti. Vedrete che le belle soddisfazioni non tarderanno ad arrivare.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, questa giornata inizia con un po’ di confusione nel cuore ma già dalle ore pomeridiane andrà meglio. Sul lavoro arrivano nuovi progetti da cogliere al volo. Non fatevi prendere dalla fretta e dall’ansia, ma valutate con calma pro e contro prima di accettare.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 22 giugno 2023), attenzione alle novità in amore perché potrebbero cambiarvi la giornata in meglio. Sul lavoro apritevi al diverso. Imparate a testare qualcosa di nuovo e non fermatevi di fronte alle prime difficoltà.

PESCI

Cari Pesci, attenzione perché i sentimenti negli ultimi giorni iniziano a creare qualche disagio. Sul lavoro è il momento giusto per avanzare proposte. Sarete in grado di ottenere grandi cose in ogni campo. Solo con la costanza e l’impegno si può dare una svolta, specie per quanto riguarda la carriera.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 22 GIUGNO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: ci saranno belle emozioni, soprattutto dal pomeriggio. Sfruttatele al meglio.