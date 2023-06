Oroscopo Paolo Fox della settimana 19-25 giugno 2023

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 19 al 25 giugno 2023) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 19 al 25 giugno 2023 trovate online, diffuse da diversi siti tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’astrologo grande fortuna nei prossimi giorni per i nati nell’Ariete. Gli astri vi supportano al 100%, potreste finalmente raggiungere dei successi personali a cui aspiravate da molto. C’è chi vi darà contro, ma con la giusta determinazione supererete ogni ostacolo. In amore non è il momento dell’indecisione. Affrontate il bivio di fronte a voi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tanto nervosismo ed incertezza nel futuro dei nati nel Toro. Non siete più certi di cosa vi aspetta nel prossimo futuro, la rabbia e la frustrazione vi impediscono di osservare la situazione con oggettività. Continuate a scontrarvi con la realtà, rifiutando di accettare i cambiamenti. Fate un respiro profondo e prendetevi una pausa di riflessione.

GEMELLI

Cari Gemelli, dubbi e lontananza creano grattacapi ai nati nei Gemelli. Cercate di affogare le vostre incertezze in un mare di ottimismo e positività, ma la verità è che non riuscite a non pensarci. Il senso di isolamento creato da molte relazioni a distanza non vi aiuta.

CANCRO

Cari Cancro, un’estate raggiante in arrivo per i nati nel Cancro. Il calore di questi mesi vi riempie di energia, vi sentite pronti a tutto. Alcuni ostacoli imprevisti potrebbero rallentarvi, ma le prospettive future sono troppo allettanti per fermarvi proprio ora. Il vostro morale è alle stelle e nulla sembra in grado di scalfirlo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (19-25 giugno 2023), giorni sfiancanti in arrivo per i nati nel Leone. Non sembra esserci un momento di pausa per voi, per ogni pratica che chiudete se ne aprono altre cinque. Avete bisogno di un momento per tirare il fiato, ma temete che non ci sia qualcuno in grado di prendere le redini al vostro posto. Guardandovi intorno scoprirete invece che chi vi è vicino è molto più affidabile di quel che sembra.

VERGINE

Cari Vergine, tanto lavoro in questo caldo estivo. C’è una montagna di roba da fare, sia in ufficio che in casa, frutto anche di costanti cambiamenti che mandano all’aria i vostri piani. Avete bisogno di più stabilità e certezze se non volete impazzire prima della fine del mese. Puntate i piedi e pretendete un minimo di rispetto per il vostro tempo.

BILANCIA

Cari Bilancia, gli astri vi sorridono e sono pronti a farvi un regalo inaspettato. Qualche cambiamento positivo improvviso, un incontro fortuito o un’occasione insperata addolciranno questi caldi giorni di giugno, mandandovi al settimo cielo. Approfittatene, ma senza esagerare con l’egoismo: condividete la vostra buona sorte con chi lo merita.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, siete stanchi. Gli ultimi mesi vi hanno sfinito e giugno vi ha dato il colpo di grazia. Non è il momento di gettare la spugna, ma forse sarebbe meglio rivalutare le vostre priorità. Non siete onnipotenti e non potete fare mille cose per volta, tagliate le fonti di stress non necessarie. Una volta più liberi, riuscirete a godervi l’estate in serenità.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, sfruttate questi giorni di giugno per preparare al meglio i vostri ambiziosi progetti per l’ultima metà del 2023. Gli astri vi supportano e vi aprono le porte giuste per potervi assicurare che tutto sia al posto giusto al momento giusto. Saranno giorni in cui saranno necessari costanza e sacrificio, ma ne varrà la pena a lungo termine.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, troppe spese frivole negli ultimi giorni, forse è il caso di tirare il freno. Ci sono imprevisti in arrivo nel prossimo futuro ed è meglio essere preparati. L’improvvisa frugalità potrebbe rendervi nervosi, ma non cedete a tentazioni inutili: c’è un tempo per festeggiare e un tempo per dimostrarsi maturi.

ACQUARIO

Cari Acquario, per un motivo o per un altro questo giugno vi ha stesi al tappeto, sia a livello fisico che psicologico. Il mese si avvia verso la fine, portando con se anche la nube di batoste che vi ha travolti. Ne uscite un po’ sfiduciati, ma anche più esperti e preparati, non tutto il male viene per nuocere. È il momento di rimettervi in marcia con rinnovata sicurezza in voi stessi.

PESCI

Cari Pesci, montagne russe in arrivo per i nati nei Pesci. Tante fortune e incontri favorevoli nei primi giorni, troppi sgambetti e tempeste nel weekend. Cercate di non farvi influenzare negativamente da questa assenza di equilibrio, non otterrete nulla sfogando il vostro nervosismo su persone che vogliono solo il vostro bene. Affrontate discussioni e polemiche con maturità.

