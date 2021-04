Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 22 aprile 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 22 aprile 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, durante la giornata di oggi – 22 aprile – le stelle miglioreranno sempre più per il vostro segno, e le novità migliori arriveranno a partire dal mese di maggio. Per quanto riguarda il lavoro, avete preso qualche decisione che non vi convince? Siete ancora in tempo per cambiare idea.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – giovedì 22 aprile 2021 -, la prima parte della giornata sarà decisamente migliore rispetto al pomeriggio. Con il partner potete ritrovare serenità e fiducia. Chi è in bilico tra due storie deve decidere da che parte stare. Lavoro? Previste alcune tensioni…

SAGITTARIO

Cari Sagittario, durante la giornata di oggi – 22 aprile – vivrete momenti contrastanti. Al mattino ci sono ottime opportunità per l’amore mentre nel pomeriggio potrebbero esserci problemi e tensioni. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di mantenere la calma…

CAPRICORNO

Cari Capricorno, per voi si preannunciano ottime opportunità. Tutto merito della Luna favorevole. I giovani non devono fermarsi e accontentarsi di ciò che hanno, perché possono ottenere sempre di più. Giocatevi le vostre carte con sicurezza e calma.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Fox di oggi (22 aprile), in amore le cose vanno fatte con assoluta calma, mentre voi rischiate di farvi prendere dalla fretta, e così finirete per commettere errori. Per quanto riguada il lavoro, potreste essere presi dalla voglia di mollare tutto e ripartire da zero.

PESCI

Cari Pesci, la voglia di amare in questa giornata è tantissima. Capitolo lavoro: cercate sempre di tenere d’occhio i problemi economici. Ultimamente avete speso troppo e ora rischiate di trovarvi in difficoltà. Grandi difficoltà.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: bene le storie nate da poco. Giocatevi le vostre carte.

