Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 21 settembre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 21 settembre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in questo periodo siete di buonumore e il weekend porterà nuove opportunità con qualche stimolo in più, qualcuno potrebbe addirittura scoprire una passione e iniziare a coltivare un qualcosa che non aveva mai considerato. La serenità che state cavalcando vi permetterà poi di creare momenti speciali con il partner.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 21 settembre 2023), nel corso delle prossime ore avrete delle sfide da affrontare, qualcuna particolarmente impegnativa, ma dovrete fronteggiare tutto con fermezza e concentrazione. In amore state vivendo un periodo di passione, sia le coppie sia i single, ma siate onesti con voi stessi riguardo i sentimenti…

SAGITTARIO

Cari Sagittario, è arrivato il momento di espandere i vostri orizzonti e questa giornata di settembre può essere cruciale in questo senso. Abbracciate il cambiamento. Cercate anche di trascorrere più tempo di qualità con il partner, le avventure condivise rafforzeranno il legame e renderanno la storia ancor più intensa.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, questa è la giornata perfetta per prendersi cura del fisico e della salute: spegnete il telefono e “staccate la spina” dal mondo anche solo per qualche ora, avete bisogno di recuperare un po’ di energie e riposare senza scocciature o fattori da gestire.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 21 settembre 2023), attenzione a possibili incomprensioni con il partner: ultimamente avete comunicato poco con la dolce metà, è il momento di farlo per il benessere emotivo di entrambi e della coppia.

PESCI

Cari Pesci, nel corso di questa giornata potreste fare nuove scoperte: siate aperti a qualsiasi possibilità che vi si presenterà e cercate di imparare qualcosa, in ogni caso non chiudetevi “a riccio” di fronte alle novità. Anche in amore c’è un risveglio in questi giorni, il picco di intensità (con passione alle stelle) potrebbe arrivare nella giornata di venerdì.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 21 SETTEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: siete di buonumore e il weekend porterà nuove opportunità con qualche stimolo in più.