Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 2 gennaio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 2 gennaio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel 2024 che si è appena chiuso c’è stato un grande Giove e dal punto di vista lavorativo sarete protetti fino alla fine del 2025. Dal punto di vista sentimentale siete tenaci e forti. Ci sarà un’opposizione di Venere tra gennaio e aprile che potrebbe rappresentare tensioni in casa o legate a una persona del passato. Tenete duro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 2 gennaio 2025), per voi si preannuncia un 2025 particolare, eccezionale. Se avete una carriera avviata contate su un’ottima Venere e Marte, in particolare a gennaio e febbraio. Ci sarà una condizione psicologica che porta a superare il passato nella seconda parte dell’anno. Non siate sospettosi e diffidenti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il periodo iniziale del 2025 è buono per un’analisi e una riflessione profonda su ciò che è stato. La primavera per il lavoro sarà ancora di attesa ma per l’amore no. Tenete duro ancora per un po’. Presto arriveranno delle soddisfazioni.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la vostra determinazione vi costringe a essere molto selettivi nelle vostre conoscenze. State bene soprattutto con voi stessi. Quest’anno, però, è importante aprire il proprio cuore. Rilassatevi e amate. Amate profondamente.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 2 gennaio 2025), questo appena iniziato sarà un anno importante perché Giove continuerà un transito fantastico che avrà un picco massimo a maggio. Grande successo per quanto riguarda le idee, con un cielo utile per rivoluzionare la propria vita.

PESCI

Cari Pesci, nel 2025 bisogna risolvere alcune questioni importante. C’è chi sta elaborando dei progetti e i primi mesi dell’anno sono di maturazione. Chi ha un amore rimarrà in coppia, chi inizia una storia vedrà un consolidamento nella seconda parte dell’anno.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 2 GENNAIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: questo appena iniziato è un anno importante perché Giove continuerà un transito fantastico.