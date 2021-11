Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 18 novembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 18 novembre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nelle prossime ore potrebbe esserci una forte instabilità in amore. Attenzione a possibili tradimenti o eccessive gelosie. Non bisogna mai esagerare troppo. Per quanto riguarda il lavoro, c’è un forte nervosismo, anche perché sentite che potreste avere di più, non vi sentite valorizzati a pieno.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 18 novembre 2021), la Luna è in opposizione per cui dovete stare calmi e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Anche Giove è contrario per cui sul lavoro potrebbero esserci momenti di forte tensione e negatività.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore evitate di prendere sottogamba situazioni scomode o che non vi entusiasmano. Chiarite ciò che non va e non tenetevi tutto dentro. È controproducente. Per quanto riguarda il lavoro, serve cautela: siete arrabbiati e delusi perché qualcuno che non meritava sta facendo carriera.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore è il momento di rilanciarsi e ripartire alla grande, soprattutto se venite da giornate complesse nei rapporti con il partner. Attenzione alle uscite, ultimamente ne avete avute di eccessive…

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (18 novembre 2021), in amore le cose non vanno per il meglio. I litigi all’interno delle coppie sono all’ordine del giorno e questo vi fa soffrire. Per quanto riguarda il lavoro, state dando il massimo, cercate di non stancarvi troppo e rallentate un po’.

PESCI

Cari Pesci, la situazione in amore è migliore del previsto. Avete ritrovato fiducia in voi stessi e in chi vi circonda. Sul lavoro oggi – giovedì 18 novembre 2021 – potrebbero esserci novità importanti, ma attenti a Vergine e Gemelli che potrebbero mettervi il bastone tra le ruote.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 18 NOVEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: in amore è il momento di ripartire alla grande. Fatevi avanti.