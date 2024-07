Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 18 luglio 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 18 luglio 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, godetevi questo momento senza troppi pensieri. Se la persona che vi piace non vi ricambia, non rimuginateci su troppo. Andate oltre. Per quanto riguarda il lavoro, questa è la giornata delle soluzioni: niente paura dei problemi. Piano piano tutto si aggiusterà.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 18 luglio 2024), c’è Venere che vi protegge: via libera alle emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, tutto procede bene e se volete fare quel salto di qualità, mettetevi in gioco, è il momento giusto. Andate avanti per la vostra strada.

GEMELLI

Cari Gemelli, bella questa luna che protegge i sentimenti e porta anche belle notizie. Per quanto riguarda il lavoro, nel corso delle prossime ore sarete pieni di energia. Dimostrate a tutti di che pasta siete fatti e non ve ne pentirete.

CANCRO

Cari Cancro, non abbiate paura di affrontare i problemi di coppia, è l’unico modo per rafforzare il rapporto. Per quanto riguarda il lavoro, tutto andrà per il meglio e nei prossimi mesi ci sarà modo di fare un avanzamento di carriera.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 18 luglio 2024), se siete in coppia da diverso tempo iniziate a pensare a una convivenza o a dei figli. Molti di voi stanno per chiudere un capitolo importante della propria vita per aprirne uno nuovo. Coraggio!

VERGINE

Cari Vergine, se di recente ci sono stati dei battibecchi in amore, nel corso delle prossime ore avrete l’occasione di chiarire tutto. Per quanto riguarda il lavoro, riuscirete a risolvere un bel problema che vi stava bloccando da un po’.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 18 LUGLIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: se ci sono stati dei battibecchi in amore, oggi è la giornata giusta per chiarire.