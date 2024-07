Oroscopo Paolo Fox della settimana 15-21 luglio 2024

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 15 al 21 luglio 2024) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 15 al 21 luglio 2024 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, questo per voi non è un mese difficile, ma c’è da registrare un calo dalla fine di giugno, quindi nell’ambito del lavoro meglio non insistere per ottenere soluzioni. Saranno da rivedere le clausole di un contratto, progetti o programmi da rafforzare in vista dell’autunno.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, chi ha chiuso un rapporto di lavoro l’anno scorso ora recupererà, chi si è allontanato da un gruppo di lavoro o ha cambiato riferimenti sa già come agire per il futuro. Contrasti possibili tra il 18 e il 25 del mese. I grandi progetti non saranno bloccati.

GEMELLI

Cari Gemelli, la contrarietà di Saturno non si esprime in un blocco delle idee o nella cancellazione di progetti ma, con ogni probabilità, nella necessità di cambiare gruppo. Luglio è il mese dei cambiamenti. Chi è rimasto fermo per troppo tempo trova la possibilità di rimettersi in gioco.

CANCRO

Cari Cancro, ecco un’estate particolare, importante per le scelte di lavoro. I lavoratori possono valutare cambiamenti , il periodo consente ampia libertà di azione. Cercare una casa, progettare un trasferimento, mettere in cantiere una ristrutturazione saranno idee ricorrenti. Luglio protegge gli studenti che avranno una marcia in più, favorisce quelli che vogliono cambiare indirizzo di studi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (15-21 luglio 2024), coloro che vogliono iniziare un lavoro o hanno già mente qualcosa di importante non devono bloccare le proprie iniziative. Utile trovare i giusti agganci, ci sarà la possibilità di prendersi una bella soddisfazione con un nemico. Luglio avrà il potere di illuminare le ombre, chiarire e rivelare persino i punti nascosti di una relazione.

VERGINE

Cari Vergine, un atteggiamento cauto, misurato, logico è consigliato, oltretutto è perfettamente nelle vostre corde. E’ vero, gli ultimi anni sono stati faticosi con Saturno contro, tutto sommato però sono stati utili per eliminare il superfluo. Ed ecco perché desiderate farvi valere e non accettate più situazioni di compromesso.

BILANCIA

Cari Bilancia, Giove continua ad alimentare buone speranze nel futuro, sarà aiutato ancora meglio dalla posizione di Marte a partire da sabato 20. Le stelle non portano a domicilio l’amore, sarebbe opportuno programmare vacanze, incontri… Questa sarà l’estate delle decisioni o dei ritorni di fiamma.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, riconferme in vista. Luglio vantaggioso per risolvere questioni e riconfermare un accordo. La professione e lo studio hanno richiesto più impegno da un anno ma ci saranno soddisfazioni per tutti coloro che sono rimasti fin troppo in ansia tra gennaio e aprile 2024. Gli amori che nascono ora sono da verificare ad agosto.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, con Giove e Saturno in aspetto nervoso aumenta l’impazienza nell’ambito del lavoro. Questo tipo di posizioni planetarie si presta a diverse interpretazioni, c’è chi chiederà maggiori garanzie per il rinnovo di un accordo, desidererà cambiare aria, oppure si sentirà estromesso e presenterà le sue rimostranze.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, è dalla fine di giugno che qualcosa non va, potreste persino esservi arrabbiati perché alcune persone hanno fatto scelte senza di voi. Per il lavoro bene avere pazienza, se poi c’è stata una discussione con soci e collaboratori sarà complesso uscirne. La tecnica del chiodo schiaccia chiodo non fa per voi.

ACQUARIO

Cari Acquario, l’anno scorso, di questi tempi, eravate in balia dei venti, i progetti erano poco definiti e scarsamente delineati, ora invece avete le idee ben chiare. Torna il desiderio di cambiare tutto, chi lavora in proprio avrà contatti con aziende diverse. Tenere testa a tutti gli obblighi del mese può diventare pesante…

PESCI

Cari Pesci, una piccola pausa di riflessione è consigliata. E’ il caso di evitare situazioni conflittuali, andarsene sbattendo la porta è l’ultima cosa da fare. Il rischio è concentrato dal 20 al 30 quando Marte e Giove saranno dissonanti.

