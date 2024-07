Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 18 luglio 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 18 luglio 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la luna non è più opposta: l’amore non avrà ostacoli nel corso delle prossime ore. Per quanto riguarda il lavoro, avete grandi progetti ma sarete costretti ad affrontare qualche discussione di troppo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 18 luglio 2024), l’amore procede bene: avrete modo di verificare se il vostro rapporto potrà avere un futuro o no. Per quanto riguarda il lavoro, bisogna fare qualche modifica a un progetto: tutto andrà per il meglio.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore ci sono state delle piccole discussioni negli scorsi giorni ma oggi – 18 luglio 2024 – ci sarà modo di chiarire. Per quanto riguarda il lavoro, è arrivato il momento di parlare e dire tutto ciò che si pensa. Rimboccatevi le maniche e vedrete che tutto si aggiusterà.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, non guardatevi indietro ma pensate al futuro in amore e sul lavoro attenzione ai soldi, non fate troppe spese pazze. Non prendetevela se qualcosa non va come vorreste, vedrete che piano piano tutto si aggiusterà. Ottime opportunità di successo in ogni campo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 18 luglio 2024), Giove, Venere e la luna proteggono la vostra sfera amorosa: lasciatevi andare ai sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono novità in arrivo. Pronti a coglierle?

PESCI

Cari Pesci, in amore tutto andrà per il meglio sia oggi sia la prossima settimana. Per quanto riguarda il lavoro, bisogna tenere duro fino a metà agosto poi tutto andrà per il meglio. Cercate di evitare discussioni con colleghi e superiori. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i vostri piani.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 18 LUGLIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: in amore ci sono state delle piccole discussioni negli scorsi giorni ma oggi ci sarà modo di chiarire.