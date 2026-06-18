Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 18 giugno 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 18 giugno 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il bisogno di armonia è particolarmente forte. Per quanto riguarda il lavoro, la diplomazia sarà la vostra arma migliore.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 18 giugno 2026), siete tra i segni più forti della giornata. L’intuito vi guida nelle scelte e vi permette di capire immediatamente quali persone meritano fiducia. Capitolo lavoro: potreste fare una scoperta importante.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di guardare avanti è sempre forte, ma oggi – 18 giugno 2026 – sentite anche il bisogno di costruire qualcosa di più concreto. Capitolo lavoro: le stelle favoriscono i nuovi progetti e le iniziative coraggiose.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il cielo vi regala stabilità e una piacevole sensazione di controllo. Per quanto riguarda il lavoro, i risultati iniziano a essere visibili e questo aumenta la fiducia nei vostri mezzi. Coraggio!

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 18 giugno 2026), avete bisogno di novità e di stimoli diversi dal solito. Capitolo lavoro: siete creativi e pronti a rompere gli schemi.

PESCI

Cari Pesci, la giornata vi regala emozioni profonde e una maggiore consapevolezza di ciò che desiderate. Per quanto riguarda il lavoro, una vostra intuizione potrebbe rivelarsi decisiva e permettervi di anticipare gli eventi.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 18 GIUGNO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: la giornata vi regala emozioni profonde e una maggiore consapevolezza di ciò che desiderate.