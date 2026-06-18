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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 18 giugno 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 18 giugno 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 18 giugno 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il bisogno di armonia è particolarmente forte. Per quanto riguarda il lavoro, la diplomazia sarà la vostra arma migliore.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 18 giugno 2026), siete tra i segni più forti della giornata. L’intuito vi guida nelle scelte e vi permette di capire immediatamente quali persone meritano fiducia. Capitolo lavoro: potreste fare una scoperta importante.

oroscopo paolo fox oggi
AGF
SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di guardare avanti è sempre forte, ma oggi – 18 giugno 2026 – sentite anche il bisogno di costruire qualcosa di più concreto. Capitolo lavoro: le stelle favoriscono i nuovi progetti e le iniziative coraggiose.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il cielo vi regala stabilità e una piacevole sensazione di controllo. Per quanto riguarda il lavoro, i risultati iniziano a essere visibili e questo aumenta la fiducia nei vostri mezzi. Coraggio!

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 18 giugno 2026), avete bisogno di novità e di stimoli diversi dal solito. Capitolo lavoro: siete creativi e pronti a rompere gli schemi.

PESCI

Cari Pesci, la giornata vi regala emozioni profonde e una maggiore consapevolezza di ciò che desiderate. Per quanto riguarda il lavoro, una vostra intuizione potrebbe rivelarsi decisiva e permettervi di anticipare gli eventi.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 18 GIUGNO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: la giornata vi regala emozioni profonde e una maggiore consapevolezza di ciò che desiderate.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 15-21 GIUGNO
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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