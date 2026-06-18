Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 18 giugno 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 18 giugno 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, sentite crescere una forte voglia di cambiamento. Se c’è qualcosa da dire, questo è il momento giusto per farlo con sincerità. Lavoro? Potreste decidere di modificare strategie o di proporre idee nuove. Le stelle vi aiutano a recuperare fiducia e determinazione.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 18 giugno 2026), siete spesso concentrati su ciò che manca ancora, dimenticando quanto avete già costruito. Capitolo lavoro: una questione economica o pratica potrebbe trovare finalmente una soluzione soddisfacente. Per tutti…

GEMELLI

Cari Gemelli, la sensibilità oggi, 18 giugno 2026, è accompagnata da una nuova forza interiore. Alcune paure che vi hanno frenato nelle ultime settimane sembrano meno pesanti e riuscite a guardare il futuro con maggiore serenità. Capitolo lavoro: siete intuitivi e capaci di comprendere situazioni complesse con grande lucidità.

CANCRO

Cari Cancro, in amore il desiderio di stabilità cresce e le stelle favoriscono i legami autentici. Una giornata dolce e rassicurante. Lavoro? Siete intuitivi e capaci di comprendere situazioni complesse con grande lucidità.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 18 giugno 2026), avete voglia di rimettervi al centro della scena, ma senza l’urgenza di dimostrare qualcosa a tutti i costi. In amore il consiglio delle stelle è quello di lasciare spazio anche alle esigenze degli altri.

VERGINE

Cari Vergine, il cielo vi aiuta a fare chiarezza. Per quanto riguarda il lavoro, siete efficienti e precisi come sempre, ma con una maggiore capacità di adattamento.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 18 GIUGNO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: il cielo vi aiuta a fare chiarezza.