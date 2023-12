Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 14 dicembre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 14 dicembre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, se cercate un nuovo flirt il destino è dalla vostra parte. Sul lavoro una bella notizia è dietro l’angolo. Magari il rinnovo di un contratto o un aumento di stipendio. Vedrete che ci saranno grandi opportunità in ogni campo, basta saperle sfruttare.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 14 dicembre 2023), c’è un po’ di agitazione nell’aria ma dovreste tenerla a bada. Sul lavoro state attenti con le parole, potrebbe scapparvi qualche offesa. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, dedicate più tempo alla coppia, altrimenti rischiate di usurarla prima del tempo. Sul lavoro è il momento dei rinnovi. Se le cose non vanno secondo i piani, rimboccatevi le maniche e spingete sull’acceleratore. Le grandi opportunità non cadono mai dal cielo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore c’è qualche dubbio ma siete determinati a trovare l’anima gemella. Sul lavoro, invece, siete convinti di ciò che volete e le stelle sono dalla vostra parte. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani, ma sappiate rilassarvi e ripartire con ancora più slancio.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 14 dicembre 2023), c’è un po’ di nervosismo in amore ed è arrivato il momento di fare i conti con i problemi della coppia. Sul lavoro prendetevi una pausa per ricaricare le batterie. Se qualcosa non va secondo i piani non prendetevela, avete bisogno di riposare e ripartire poi alla grande con il nuovo anno.

PESCI

Cari Pesci, siete in un momento di valutazione del vostro amore e state per prendere una decisione importante. Sul lavoro non fasciatevi la testa prima del tempo perché sarete sorpresi nel ricevere proposte molto interessanti. Ci saranno ottime opportunità in ogni campo.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 14 DICEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: prendetevi una pausa per ricaricare le pile e poi ripartirete con ancora più slancio. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Tutto si aggiusta.