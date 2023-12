Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 14 dicembre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 14 dicembre 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, in amore torna l’intesa di coppia quindi godetevi questa giornata di passione. Sul lavoro c’è qualche complicazione ma presto riuscirete a risolverla. Rimboccatevi le maniche e non prendetevela se qualcosa non sta andando secondo i piani. L’anno venturo sarà decisamente migliore.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 14 dicembre 2023), ultimamente avete un po’ accantonato l’amore per dedicarvi solo al lavoro ma il partner ha bisogno di voi. Sul lavoro siete impegnatissimi ma continuate così, almeno per un po’.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore evitate di usare parole grosse nei confronti del partner, questo è il momento di mantenere la calma. Sul lavoro avrete nuove opportunità per fare qualcosa in più. Vedrete che ci saranno grandi opportunità di successo in tutti i campi. Non sempre le ciambelle escono con il buco.

CANCRO

Cari Cancro, in amore potreste fare un incontro interessante in grado di farvi vivere una passione inaspettata. Sul lavoro riuscirete a ottenere una bella stabilità. Vedrete che presto tutto si aggiusta. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 14 dicembre 2023), se avete voglia di recuperare un amore riuscirete a farlo con il giusto impegno. Sul lavoro vi piace essere elogiati dai colleghi e questo vi spinge a impegnarvi sempre di più.

VERGINE

Cari Vergine, questa è la giornata giusta da dedicare al partner quindi organizzate qualcosa di bello. Sul lavoro c’è qualcosa che non va ma riuscirete a trovare il modo di risolverla. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 14 DICEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: organizzate qualcosa di bello con il partner e vedrete che tutto si aggiusta.