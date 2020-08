Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 13 agosto 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 13 agosto 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, oggi (13 agosto) sarà una giornata davvero positiva per il vostro segno, in particolare per i sentimenti, preparatevi quindi a vivere emozioni positive: avete bisogno proprio di questo per rimettervi in piedi e ritrovare fiducia in voi stessi dopo un periodo davvero complesso e stressante.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarà una giornata pesante, durante la quale potreste facilmente discutere con le persone che vi circondano. D’altronde avete la Luna in opposizione e questo potrebbe creare alcuni problemi. Nei rapporti interpersonali meglio non rivangare troppo il passato.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, quella di oggi – giovedì 13 agosto – sarà una giornata complessa, con qualche dubbio in amore e in particolare sul partner. Evitate discussioni accese, piuttosto una conversazione con toni pacati vi aiuterà a capire cosa c’è che non va e a trovare una soluzione. Sul lavoro nuove opportunità in arrivo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox saranno favoriti i nuovi incontri per chi è single e in cerca dell’anima gemella, fate però attenzione: se qualcuno vi interessa per davvero, allora fate il primo passo, e non abbiate paura di esporvi. L’audacia verrà premiata, mentre se rimanete chiusi in voi stessi non cambierà niente. Questo vale anche per il lavoro.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo il guru delle stelle oggi (13 agosto 2020), la giornata sarà all’insegna del nervosismo e dell’agitazione: meglio essere cauti e agire in punta di piedi, altrimenti rischiate di rovinare inutilmente bei rapporti, soprattutto se avete a che fare con segni del Toro o dell’Acquario. Cose da rivedere e rivalutare sul lavoro.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox approfittate per terminare le cose lasciate in sospeso: questo vale sia per l’amore che per eventuali fastidi di salute. Magari non è nulla di serio, ma è sempre meglio non trascurare il proprio corpo, specie per le persone non più giovani.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 13 AGOSTO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: domani saranno favoriti i nuovi incontri secondo il guru delle stelle.

