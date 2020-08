Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 13 agosto 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

ARIETE

Cari Ariete, oggi – 13 agosto 2020 – sarà una giornata di rivelazioni anche molto importanti in amore, con le quali capirete se una storia può proseguire oppure no. Nei prossimi giorni arriveranno forti emozioni, dovrete trovare la forza per poterle gestire al meglio. Mantenete la calma e non fatevi trovare impreparati.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox sarà un giovedì piuttosto impegnativo e stressante, durante il quale dovrete affrontare prove e sfide di non poco peso. In amore il peggio è passato e adesso intravedete la luce in fondo al tunnel: vi renderete finalmente conto che avete sprecato soltanto tempo finora a portare il muso, siate più positivi.

PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, giornata importante soprattutto per chi è single e in cerca dell’anima gemella. Potreste trovare un’intesa particolare con il segno del Leone. Chi invece vive una relazione stabile potrebbe ricevere una proposta inaspettata, come quella del matrimonio o di una convivenza. Nel campo professionale dovrete rivedere alcuni accordi.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox ci sono ottime novità e prospettive per quanto riguarda l’amore, che procede alla grande grazie alla Luna favorevole. Sul lavoro ci sono ottime possibilità di successo: sfruttate al meglio le vostre chances per ottenere qualcosa di prezioso.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, la Luna oggi sarà contraria per cui preparatevi ad una giornata piuttosto difficile, in cui sarà meglio mantenere la calma se non volete litigare inutilmente con chi vi circonda. In amore non prendetevela per ogni piccola cosa con il partner: dovete accettare il fatto di avere a volte idee contrarie, e non potete sempre averla vinta.

VERGINE

Cari Vergine, per voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 13 agosto – prevede una giornata adatta per chiarire eventuali discussioni e litigi con il partner. Siete provati sia nella mente che nel fisico, ma dovete evitare di rinunciare agli impegni che avete preso con gli altri, in particolare gli amici. D’altronde è estate.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 13 AGOSTO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: per voi sarà una giornata di rivelazioni, capirete se una storia può proseguire oppure no. Nei prossimi giorni arriveranno forti emozioni.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

