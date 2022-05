Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 12 maggio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 12 maggio 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, in questo periodo vi state concedendo numerose avventure. Non avete voglia di impegnarvi in qualcosa di serio, ma vi basta divertirvi un po’. D’altronde che male c’è? Tenete sott’occhio i rapporti di lavoro e cercate di mantenere un buon dialogo con i colleghi e i superiori.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 12 maggio 2022), per voi si prospetta una giornata positiva in amore ma il meglio arriverà a fine mese, quando Venere arriverà nel segno e porterà con sé una ventata di novità e ottimismo. Sfruttatelo a pieno e non rimarrete delusi.

GEMELLI

Cari Gemelli, quella di oggi – 12 maggio 2022 – sarà una giornata positiva per quanto riguarda le relazioni. D’altronde avete la Luna favorevole per cui partite già con il piede giusto. Per quanto riguarda il lavoro, avete una giusta carica e tanta voglia di spaccare. Potete ottenere grandi cose, magari una promozione o un aumento.

CANCRO

Cari Cancro, nelle prossime ore molte coppie si ritrovano a discutere di banalità. Per quanto rigurada il lavoro, possibile qualche problema soprattutto per gli autonomi. Magari qualche pagamento è in ritardo… Non spendete oltre le vostre possibilità.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 12 maggio 2022), per molte coppie è in arrivo il momento di fare un grande passo in avanti come il matrimonio o una convivenza. D’altronde se state insieme da tanto tempo è anche giusto così. Lavoro? Se aspettate una conferma, arriverà a breve. Magari anche un tanto atteso aumento.

VERGINE

Cari Vergine, per voi si prospetta una giornata prodiga di novità e sorprese, in particolare per chi è innamorato. Il partner vi conquisterà e saprà incantarvi con il suo fascino. Per quanto riguarda il lavoro, sono mesi dedicati alla riflessione, saprete aspettare? Sono tempi di grande cambiamento, dovete avere pazienza perché tutto si aggiusterà e andrà per il meglio.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 12 MAGGIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: giornata ottima per le relazioni. Cogliete l’occasione.