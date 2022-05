Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 12 maggio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 12 maggio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la Luna nel segno vi proteggerà nelle prossime ore. Approfittatene e non fatevi scappare questa opportunità. Per quanto riguarda il lavoro, è finalmente iniziata una fase di recupero rispetto alle ultime settimane. Avete messo da parte dubbi e perplessità e ora le stelle vi sorridono.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 12 maggio 2022), con la Luna nel segno ci saranno ottime opportunità da cogliere per le vostre relazioni. Se siete single da tempo, potete trovare l’anima gemella. Basta aprire gli occhi. Per quanto riguarda il lavoro, se ci sono questioni in sospeso, affrontatele e risolvete il prima possibile.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in queste ore avete dentro di voi un fuoco, una passione a dir poco travolgente. Il partner non potrà non gioirne perché le stelle vi sorridono e vi permettono di ottenere grandi conquiste se siete single e magari volete qualche avventura di una notte per divertirvi. Siete dei teneri amanti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, per voi si prospetta una giornata decisamente positiva, sopratutto per l’amore. Se vivete una relazione stabile e duratura, potete ottenere grandi cose, come un matrimonio o una convivenza. Perché non un figlio? Per quanto riguarda il lavoro, le proposte non sono così allettanti, attenti alle trappole.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 12 maggio 2022), la Luna è tornata a farvi compagnia e si vede. In queste ore avete un ottimo quadro astrale e tanta voglia di fare bene. Il fine settimana sarà davvero interessante. Per quanto riguarda il lavoro, c’è una certa agitazione ma le cose si aggiusteranno.

PESCI

Cari Pesci, non vi scoraggiate perché l’amore è molto promettente e vi sorregge. Forse potete ottenere grandi conquiste, ma sta a voi dare il massimo. Per quanto riguarda il lavoro, ci vuole un po’ di pazienza, ma presto sarete ricompensati. Pazienza. Serve pazienza.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 11 MAGGIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: ottimo l’amore, soprattutto per le coppie di lunga data.