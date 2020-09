Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 10 settembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 10 settembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, oggi – 10 settembre 2020 – la Luna è favorevole al vostro segno e vi aiuterà a risolvere le questioni in sospeso in amore, favoriti anche i nuovi incontri secondo Fox. Lavoro? Rimanete calmi in questo periodo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 10 settembre -, la giornata sarà una giornata complessivamente positiva, occhio però a quello che dite e a chi lo dite, evitate di parlare a sproposito, siate bilanciati. Alcune tensioni in famiglia nelle prossime ore vi metteranno di pessimo umore, cercate di farvi scivolare di dosso quello che non conta.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, oggi la Luna opposta potrebbe creare scompiglio nella vita di coppia, il partner vi farà facilmente guerra e cercherà il confronto. Lavoro? In questo periodo state vivendo sicuramente una fase promettente dal punto di vista professionale, soprattutto per chi gestisce un’attività indipendente.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in vista del fine settimana riaffiorano i dubbi sentimentali, per le coppie in crisi potrebbe essere il periodo decisivo per capire se andare avanti o chiudere. Secondo Fox, la stanchezza inizia a farsi sentire, avete bisogno di chiarire al più presto.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 10 settembre -, per voi sarà una giornata di riflessione, avete bisogno di stare per conto vostro e riflettere, soprattutto se di recente siete stati troppo buoni in amore e ne avete pagato le conseguenze. Siete nervosi ed agitati.

PESCI

Cari Pesci, oggi in amore arriva una ventata d’agitazione, in questo periodo iniziano a pesarvi le decisioni prese e le esperienze pregresse. Chi sta pensando ad una nuova relazione dovrebbe avere prima le idee più chiare.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 10 SETTEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: la Luna è favorevole e vi aiuta a risolvere le faccende in sospeso in amore. Sul lavoro cercate di restare calmi.

