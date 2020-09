Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 10 settembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 10 settembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, quella di oggi – 10 settembre 2020 – sarà una giornata positiva per l’amore, occhio a non lasciarvi condizionare troppo dai problemi superficiali. Nel campo professionale, i soldi non sono poi molti e questo causa in voi forte ansia. Avete bisogno di stabilità.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 10 settembre 2020 -, evitate le polemiche durante la giornata, in amore è sempre possibile cadere in qualche tranello. Sul lavoro invece avete delle scelte importanti da fare, bisogna agire prima di novembre.

PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, la giornata di oggi partirà con la Luna nel vostro segno, il che garantisce forti emozioni. Se è il vostro cuore a prendere decisioni, in questo periodo allora dategli ascolto. Si respira aria di crisi nel campo professionale, ma non avete ancora voglia di gettare la spugna.

CANCRO

Cari Cancro, chi da poco ha avviato una relazione d’amore avvertirà un leggero miglioramento della situazione generale, complice anche la Luna che si avvicina al vostro segno in prossimità del weekend. Lavoro? Nel campo professionale qualcuno vi tende una mano per aiutarvi, non rifiutate.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, l’amore torna a fare capolino nella vostra vita, sarete più disponibili soprattutto nel fine settimana. Durante la giornata avvertirete anche un miglioramento per la vostra salute, ciò non significa che dovrete lanciarvi a capofitto in quello che facevate prima.

VERGINE

Cari Vergine, quella di oggi – 10 settembre 2020 – per voi secondo il guru delle stelle sarà una giornata all’insegna del nervosismo, prestate attenzione all’aspetto economico ed evitate le spese extra, non avete bisogno di altri problemi al momento.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 10 SETTEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: l’amore torna protagonista delle vostre giornate. Cogliete l’attimo e godetevela.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 10 settembre 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 10 settembre 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 10 settembre 2020