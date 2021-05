Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 9 maggio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 9 maggio 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, anche quella di oggi, domenica 9 maggio, sarà una giornata molto positiva per i nati sotto questo segno. Per molti di voi è arrivata la vera primavera, quella che risveglia le passioni. Ottime notizie anche dal lavoro.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (9 maggio 2021), siete reduci da un sabato non proprio entusiasmante… Avete speso tante energie nei giorni scorsi, oggi rimanete tranquilli e rifiatate. Ricaricate la batterie in vista del lunedì.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, siete riusciti a rimediare a qualche errore fatto nei giorni scorsi? Se ancora no, fatelo al più presto. Rinsaldate qualche rapporto che di recente si è sfibrato o logorato. A tutto c’è rimedio…

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

CANCRO

Cari Cancro, la giornata di oggi sarà molto importante sia dal punto di vista lavorativo (potreste ricevere importanti offerte) sia in amore (arriveranno le conferme che attendete ormai da tempo).

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Fox di oggi (9 maggio), queste sono giornate veramente importanti ed efficaci durante le quali potrete risolvere qualche dilemma sentimentale. Se avete qualche dubbio sul partner è il caso di risolverlo al più presto. Miglioramenti sul lavoro.

VERGINE

Cari Vergine, se vi guardate indietro, vi renderete conto da soli che le cose sono cambiate moltissimo. Le risposte sul lavoro e in amore finalmente iniziano ad arrivare. Godetene.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 9 MAGGIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: giornate importanti sia in amore sia nel lavoro. Godetevi il momento.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 3-9 MAGGIO 2021