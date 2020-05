Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 31 maggio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 31 maggio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo Paolo Fox oggi sarete un po’ pessimisti, perché il lavoro non vi sta soddisfacendo e vorreste più stimoli. Cercate approvazione anche nel partner, ma non stressate la vostra relazione per via di frustrazioni che vivete altrove.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox Mercurio fino a luglio renderà questo periodo ricco di piacevoli novità in amore e sul lavoro. Finalmente potete tranquillizzarvi e vedere alcune questioni sbloccarsi dopo tanto tempo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete di fronte delle giornate impegnative, c’è molto caos nella vostra mente e vorreste mandare tutto all’aria. Cercate di non perdere la pazienza e di non prendere decisioni avventate.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi il vostro umore è un po’ altalenante, ma dovreste cercare di mantenervi calmi, visto che in quest’ultimo periodo avete costruito le basi di una nuova relazione. Incontri per i single molto interessanti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo Paolo Fox state vivendo una fase importante, di cambiamenti che stanno stravolgendo la vostra quotidianità. E avete molto lavoro, che vi sta portando stress e stanchezza. cercate di non sovraccaricarvi troppo.

PESCI

Cari Pesci, secondo Paolo Fox oggi potreste dire parole troppo esagerate nei confronti di una persona a voi molto vicina. Non è il caso, dunque, di parlare troppo. Cercate di essere più empatici e di comprendere l’umore e le situazione degli altri.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 31 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: Mercurio fino a luglio renderà questo periodo ricco di piacevoli novità in amore e sul lavoro.

