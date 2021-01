Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 31 gennaio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 31 gennaio 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, una giornata da sfruttare per fare chiarezza in amore. Da che parte state andando? Cosa volete davvero? Venere torna dalla vostra parte, per cui è il momento opportuno per risolvere eventuali problemi sentimentali. Sul lavoro avete voglia di cambiamento e siete stanchi della solita routine. Se avete accumulato dei debiti, cercate di ripianarli.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – domenica 31 gennaio 2021 – è il momento di fare chiarezza in amore. Negli ultimi giorni ci sono state polemiche e tensioni, parlatevi e confrontatevi, senza tenervi tutto dentro inutilmente. Rischiate infatti di rovinare rapporti preziosi. Sul lavoro le cose procedono discretamente, anche se avete avuto spese eccessive. Datevi una regolata.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, quella di oggi – domenica 31 gennaio – per voi sarà una giornata all’insegna delle tensioni soprattutto in amore. Cercate di mantenere la calma e non agitarvi inutilmente. Sul lavoro dovete controllare le uscite: avete speso troppo, ora è il caso di fermarvi, altrimenti rischiate di trovarvi in difficoltà qualora in futuro ci dovessero essere ulteriori spese.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox in arrivo promettenti incontri per il vostro segno, soprattutto se siete single e con tanta voglia di rimettervi in pista. Risolvete problemi di cuore di lungo tempo, le stelle vi assistono. Sul lavoro attenzione alle polemiche: qualche collega, invidioso del vostro successo, potrebbe fare di tutto per mettervi il bastone fra le ruote.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, avete molti dubbi e pensieri per la testa. In particolare siete indecisi tra due persone, e non sapete chi scegliere. La giornata di oggi però vi aiuterà a fare chiarezza. Sul lavoro, potrebbe arrivare un’idea geniale. Non mancano i problemi nei rapporti con i colleghi. Attenzione anche a non spendere troppo.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – domenica 31 gennaio 2021 – una storia nata da poco potrebbe dare ottime soddisfazioni e durare a lungo. Non fingete di essere diversi da quello che siete. In generale è un periodo positivo in amore, anche per le coppie di lunga data. Sul lavoro la vostra ambizione sarà ripagata: potreste ottenere un incarico importante o nuove opportunità di carriera.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 31 GENNAIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: ottime opportunità sia in amore che sul lavoro.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 25-31 GENNAIO 2021

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 31 gennaio 2021 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 31 gennaio 2021 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 31 gennaio 2021