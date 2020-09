Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 27 settembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 27 settembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo il guru delle stelle quella di oggi sarà una domenica positiva, le storie che hanno attraversato una brutta crisi di recente potranno finalmente tornare a respirare, nessun problema in agguato, il vostro cielo è limpido. Sul lavoro occhi aperti alle serpi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, quella di oggi è una giornata particolare, il partner potrebbe dichiararvi guerra senza alcuna motivazione precisa, evitate polemiche, non è il caso di creare tensione. Sul lavoro avete già le vostre grane, troppi pensieri e nervosismo come se piovesse. Non strapazzatevi troppo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, con la Luna dalla vostra parte potreste finalmente concretizzare un appuntamento galante come premeditavate da tempo. Mettetevi in ghingheri e lasciatevi trasportare da quest’aria intrisa di romanticismo. Sul lavoro arrivano opportunità da valutare.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, dovete essere onesti in amore con chi amate, ottobre vi regalerà tante belle emozioni ma dovete essere pronti. Mercurio contrario crea contrasti lavorativi, per questo sarete un tantino irascibili.

ACQUARIO

Cari Acquario, la Luna nel segno porta con sé qualche dubbio sul fronte amoroso, dovete mantenere la calma ed evitare di attaccar briga per sciocchezze. Sul lavoro avete la possibilità di cambiare mansione, del resto non eravate felici da un po’ di tempo, valutate il cambiamento.

PESCI

Cari Pesci, gli ultimi giorni di settembre secondo Paolo Fox saranno positivi per voi e vi parleranno d’amore, spazio ai sentimenti positivi, chi è indeciso su un rapporto o ha il piede in due scarpe dovrà prendere una decisione entro ottobre. Sul lavoro invece la faccenda è scoppiettante.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 27 SETTEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: parlatevi d’amore in questa domenica, basta farsi la guerra.

