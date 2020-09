Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 27 settembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 27 settembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo il guru delle stelle Luna e Venere transitano nel vostro segno e assicurano tanta passione nella vita di coppia. Nel mondo del lavoro c’è una punta d’incertezza per il futuro, avete voglia di cambiare e allora guardatevi attorno.

TORO

Cari Toro, quella di oggi è una domenica particolare, vi sentite piuttosto stanchi, reduci da una settimana pesante, approfittate del fine settimana per recuperare le energie. Per i liberi professionisti arrivano risposte a novembre, quindi attendete con pazienza.

GEMELLI

Cari Gemelli, le relazioni importanti si rafforzeranno in questo periodo, avete bisogno di credere fermamente nell’amore, ora più che mai. Saturno favorevole vi aiuta anche nel lavoro, c’è la possibilità di recuperare voglia ed energia per un progetto archiviato poiché troppo complicato.

CANCRO

Cari Cancro, in amore ci sono dei contrasti che saranno ancora più forti nella giornata di oggi secondo il guru delle stelle, qualche breve diverbio adesso è diventato il centro della vostra discussione, se avete bisogno di prendervi del tempo per riflettere, fatelo.

LEONE

Cari Leone, la Luna opposta vi riempie la testa di pensieri, siete spossati, non è un periodo facile e questa domenica non vi aiuterà a fare chiarezza. Prendetevi del tempo da dedicare a voi stessi, avete bisogno di leccarvi le ferite in privato.

VERGINE

Cari Vergine, secondo Paolo Fox questa sarà una giornata importante e definitiva per alcune realtà sentimentali, finora eravate indecisi sul da farsi, ma grazie alla spinta delle stelle avrete finalmente le idee più chiare.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 27 SETTEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell‘Ariete: Luna e Venere sono dalla vostra parte e vi aiuteranno a raggiungere il traguardo in amore.

