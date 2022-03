Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 27 marzo 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 27 marzo 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, molti di voi formano con il partner una coppia perfetta, ma potenzialmente infedele, entrambi con quel filo di narcisismo di troppo che potrebbe combinare guai… Non siete insensibili al corteggiamento, conferma del vostro fascino. Basta limitarsi a un gioco leggero.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 27 marzo 2022), una persona con un carattere forte (forse troppo) potrebbe coinvolgervi ma anche ferirvi. Cercate di stare attenti, altrimenti vi toccherà tirare fuori le unghie e combattere.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, quella di oggi – domenica 27 marzo 2022 – sarà un’ottima giornata per quanto riguarda l’intesa con il partner. Vi attendono belle giornate, ma il top ci sarà a maggio quando tutto si sublimerà.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, durante la giornata di oggi – domenica 27 marzo 2022 – avrete delle difficoltà con il partner. L’intesa non sarà delle migliori. In alcuni casi siete come il giorno e la notte. Cercate di mantenere la calma. Non rovinatevi la domenica. Non ne vale la pena.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 27 marzo 2022), l’accordo perfetto in famiglia ma non solo resta un miraggio. Troppo ribelle e scombinato lui o lei per non ferire la vostra delicata sensibilità. Volete l’amore, cercate di conquistarlo per vivere in serenità e pace.

PESCI

Cari Pesci, correte il rischio di continuare a girarvi attorno come in un quadro fluido, dove forme e colori si stemperano fino a disperdersi. Cercate di vivere una domenica serena. Mettete un punto.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 27 MARZO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: ottima giornata per quanto riguarda l’intesa con il partner.