Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 27 marzo 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 27 marzo 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, durante la giornata di oggi – 27 marzo 2022 – molto dipenderà dalla vostra arrendevolezza, dalla diplomazia e dalla capacità di mediare. Attrazione fatale se state al vostro posto: in caso di lotte, a rimetterci sarete voi. Meglio evitare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 27 marzo 2022), i vostri successi sociali potrebbero generare della gelosia, ma poiché di voi ci si può fidare al 100 per cento, nessuno (o quasi) avrà nulla da ridire. Sereni quasi sempre nell’arco della giornata. Insomma, vi attende una domenica serena.

GEMELLI

Cari Gemelli, attese buone notizie dal fronte dell’amore: voi ci mettete il cuore, il partner la testa. Equilibrio perfetto. Molto bene anche la vita sociale, ma attenzione a non esagerare, il partner potrebbe innervosirsi…

CANCRO

Cari Cancro, siete degli eterni indecisi, romantici, sentimentali, ma se nessuno dei due si decide a fare il primo passo rischiate di arrivare alla pensione senza esservi dichiarati… Dolce l’inizio della primavera, cogliete l’attimo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 27 marzo 2022), siete in una botte di ferro. Avete un rapporto sentimentale meraviglioso, qualcuno proverà a rovinarlo ma – se farete le giuste mosse – non ci riuscirà minimamente. Ottima intesa con partner e amici nel corso della giornata.

VERGINE

Cari Vergine, per un romantico come voi il criticismo del partner è come un pugno nello stomaco. Perché non provare a smaliziarlo con qualche trucchetto d’amore? Potreste vivere una giornata serena e piacevole.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 27 MARZO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: buone notizie dal fronte dell’amore.