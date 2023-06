Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 25 giugno 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 25 giugno 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, questa domenica porta un bel po’ di positività nella vostra vita e anche qualche cambiamento. Fatevi trovare pronti e non temete l’arrivo di novità. Il lavoro? Meglio pensarci domani, per ora, solo relax. Ne avete bisogno, magari facendo qualche primo bagno a mare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 25 giugno 2023), prendetevi una giornata per voi stessi e per ricaricare le batterie. Sul lavoro ci sono novità in arrivo. Magari un aumento o un nuovo incarico che vi permetterà di togliervi belle soddisfazioni.

GEMELLI

Cari Gemelli, prendetevi una giornata per voi stessi e per ricaricare le batterie. Tutto sta andando bene ma anche voi avete bisogno di riposare e fermarvi dopo un periodo molto intenso. Sul lavoro ci sono novità in arrivo. Magari un aumento o una nuova responsabilità in ogni campo.

CANCRO

Cari Cancro, vi sentite un po’ giù di morale ma non adagiatevi troppo in questo mood. Finalmente è domenica, bisogna sorridere al mondo che vi circonda. Sul lavoro la fatica è tanta e mancano le soddisfazioni, ma bisogna tenere duro. Il meglio deve ancora venire.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 25 giugno 2023), bella questa giornata per le emozioni! Sfruttatela al massimo. Sul lavoro lo stress è tanto e anche la stanchezza ma bisogna stringere i denti. Per fortuna tutto si aggiusta e sarete in grado di togliervi belle soddisfazioni.

VERGINE

Cari Vergine, in amore non chiudetevi solo a causa delle delusioni del passato. Certamente qualcosa non va come vorreste, ma sarete presto in grado di risalire la china. Sul lavoro arriva un rinnovo di contratto e anche qualche soddisfazione.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 25 GIUGNO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: ci sono grosse emozioni in arrivo. Tornate a ruggire.