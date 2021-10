Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 24 ottobre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 24 ottobre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, ampliate il giro delle conoscenze, uscite di più, vi siete troppo chiusi in voi stessi. La vostra concentrazione sarà più alta nella giornata di oggi – domenica 24 ottobre 2021 -: occupatevi delle cose interessanti e utili per il vostro futuro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 24 ottobre 2021), i vostri sentimenti sono nascosti, avete paura di esternarli. La vostra vita sembra un puzzle difficile da completare, ma potete trovare i pezzi che mancano.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nel corso della giornata di oggi, domenica 24 ottobre 2021, potreste avvertire una grande smania dentro di voi. Attenzione però, evitate di agitarvi troppo…

CAPRICORNO

Cari Capricorno, tenete duro. Dovete aspettare l’ingresso di Venere nel vostro cielo per vedere realizzati alcuni vostri piccolo desideri. Il passato vi pesa ancora, dovete rimettere ordine nella vostra vita che è diventata troppo caotica.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Fox di oggi (24 ottobre 2021), aumentano le possibilità di successo in campo lavorativo, ma cercate di tenere alta la concentrazione. Possibili delle novità anche in amore. Avete un cielo pieno di influssi planetari promettenti che si occupano della vostra vita privata.

PESCI

Cari Pesci, cercate di non alimentare nuove discussioni o far tornare a galla vecchie questioni. Durante la giornata di oggi – domenica 24 ottobre – sarete troppo pensierosi, lasciate a casa le paure e fatevi travolgere dalle passioni. Quelle vere.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 24 OTTOBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: occupatevi delle cose interessanti e utili per il vostro futuro. Coraggio!

