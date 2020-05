Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 24 maggio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 24 maggio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, oggi riuscirete a recuperare le energie andate perdute durante la settimana. Bene i sentimenti: avete di nuovo voglia di amare e di sentirvi amati. Siete entrati in un periodo di passione e forte desiderio, chi ha un partner ne beneficerà. Entro settembre ci sono dei progetti da realizzare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi state vivendo un periodo complesso e con molte cose da verificare e valutare con calma, sopratutto riguardo le vostre finanze. Avete dei progetti in cantiere, sopratutto in vista dell’estate, ragionateci con calma. Giove in buon aspetto però sarà rallentato da Saturno. Abbiate pazienza.

PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox avete un quadro astrale particolare, infatti nel fine settimana Luna, Mercurio e Venere sono in buon aspetto, ciò significa che chi vuole concludere un buon affare dovrà darsi da fare e approfittarne. Anche Saturno è positivo, e porterà ad una rinascita della passione.

CANCRO

Cari Cancro, dovete ritrovare un po’ di coraggio in voi stessi, in genere non chiedete mai niente agli altri perché volete realizzare tutto da soli, ma ogni tanto affidarsi alle persone che vi vogliono più bene non è sintomo di debolezza. Potreste provare rancore nei confronti di qualcuno, ma non dovreste perdere tempo ad accumulare rabbia.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, la giornata di oggi, 24 maggio 2020, vi vedrà un po’ agitati e presi dall’ansia, le stelle tuttavia sono positive e resteranno così ancora per un po’, per cui approfittatene per lanciarvi in una nuova avventura, soprattutto a livello sentimentale, se avete da poco incontrato una persona che vi fa battere forte il cuore.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi questa sarà una giornata in cui potrete rifiatare e rilassarvi, d’altronde avete vissuto una settimana estenuante, molto faticosa anche dal punto di vista mentale, per fortuna il peggio è passato. Approfittatene per circondarvi dei vostri cari, avete bisogno di affetto ora più che mai.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 24 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: ottime novità in amore, portate avanti con entusiasmo i vostri progetti.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 25 maggio 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 25 maggio 2020 Oroscopo Branko oggi, domenica 24 maggio 2020: le previsioni segno per segno