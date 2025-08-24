Icona app
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 24 agosto 2025

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 24 agosto 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 24 agosto 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il weekend in corso si prosetta ideale per riscoprire il piacere delle piccole cose. Tutto è più semplice, anche se c’è bisogno di chiarimenti. Per quanto riguarda il lavoro, potreste essere messi alla prova, non lasciatevi condizionare da pressioni esterne.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 24 agosto 2025), la Luna favorevole nel corso delle prossime ore aiutarà i sentimenti. Potreste ricevere un messaggio che aspettavate da tempo. Per quanto riguarda il lavoro, bisogna agire con lucidità e non forzare situazioni incerte.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in queste ore di fine agosto 2025 avete bisogno di evasione e libertà, ma non trascurate chi vi vuole bene. Le relazioni stabili possono risentire di un vostro eccessivo individualismo. Per quanto riguarda il lavoro, cercate nuove ispirazioni: qualcosa di originale potrebbe premiarvi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il weekend in corso è intenso ma produttivo per molti di voi. Tutto può cambiare se affrontate le questioni lasciate in sospeso nella sfera sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, tutto richiede concentrazione: non sottovalutate le nuove responsabilità. Rimboccatevi le maniche.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 24 agosto 2025), c’è un po’ di nervosismo che può influenzare le vostre relazioni. Cercate di non essere troppo impulsivi. Capitolo lavoro: meglio attendere prima di lanciarsi in nuove sfide o avventure.

PESCI

Cari Pesci, finalmente un fine settimana sereno. Ritrovate il dialogo e la comprensione, mentre il lavoro vi regala soddisfazioni. C’è un progetto che riprende quota dopo una fase di stallo.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2025
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 24 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: il fine settimana si prosetta ideale per riscoprire il piacere delle piccole cose.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 18-24 AGOSTO 2025
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
