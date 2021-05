Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 23 maggio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

ARIETE

Cari Ariete, durante la giornata di oggi – 23 maggio – non vivrete certo una domenica indimenticabile, ma potreste comunque fare degli incontri interessanti, soprattutto in amore. Sul lavoro presto possono arrivare ottime occasioni, anche all’improvviso, ma dipende se la vostra occupazione vi soddisfa o cercate qualcosa di diverso.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 23 maggio 2021), potrete vivere una giornata caratterizzata da forti emozioni. Se siete single da tempo, preparatevi a vivere nuovi incontri, che magari potrebbero portarvi a conoscere l’anima gemella. O preferite soltanto avventure di una notte? Nel caso non c’è nulla di male. Sul lavoro potete fare un passo in più per risolvere problemi di natura finanziaria.

GEMELLI

Cari Gemelli, Luna davvero favorevole in amore. Ma non solo, perché dalla vostra parte avete anche Sole, Venere e Mercurio: questo potrebbe portare ad avviare un nuovo percorso sentimentale, soprattutto se venite da un brutto trauma o se siete single da tempo. Fate partire nuovi progetti anche sul lavoro, altrimenti la noia avrà il sopravvento.

CANCRO

Cari Cancro, evitate litigi inutili con chi vi circonda, perché la Luna è dissonante. Già da lunedì per fortuna le cose andranno meglio per cui potrete risolvere problemi in sospeso da tempo. Sul lavoro vi date molto da fare ma non vi sentite valorizzati abbastanza da colleghi e superiori. C’è forse qualche debito da sanare. Va meglio da giugno.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Fox di oggi (domenica 23 maggio), la Luna è favorevole, ma occhio in amore se vivete due relazioni contemporaneamente. Il consiglio è di chiuderne il prima possibile una delle due e concentrarvi su quella che vi entusiasma di più. Sul lavoro attendete risposte importanti, soprattutto se siete dipendenti.

VERGINE

Cari Vergine, questa è per voi una domenica di riflessione e anche un po’ sottotono. Ultimamente ci sono stati diversi conflitti in amore, e a lungo andare potrebbero incidere sulla tenuta della coppia. Sul lavoro potrebbero esserci presto importanti novità, ma attenzione alle scelte che prenderete. Potrebbero crearvi problemi.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 23 MAGGIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: tanti pianeti dalla vostra parte, possono esserci ottime novità in amore.

