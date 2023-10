Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 22 ottobre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 22 ottobre 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, quella di oggi, domenica 22 ottobre 2023, è una giornata che richiede pazienza e calma: cercate di non spendere tutto il vostro tempo a lavoro, vivete anche l’amore che, alla fine dei conti, è la cosa più importante.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 22 ottobre 2023), avrete modo di recuperare un po’ di tranquillità in amore. Sul lavoro sarebbe meglio analizzare anche il proprio di comportamento e non solo quello degli altri.

GEMELLI

Cari Gemelli, se siete in coppia da tanto tempo dovreste dovreste pensare se siete davvero felici o meno. Sul lavoro c’è una questione da risolvere ma meglio aspettare la prossima settimana. Le cose si aggiusteranno prima del previsto.

CANCRO

Cari Cancro, quella di oggi, domenica 22 ottobre, in amore è meglio chiarire subito cosa non va e sul lavoro finalmente arrivano belle notizie e novità. Magari avrete voglia di rimettervi in pista dopo un periodo complesso, o ricostruire un rapporto che sembra definitivamente compromesso. Vedrete che le cose andranno meglio.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 22 ottobre 2023), in amore state vivendo un periodo abbastanza teso ma dovreste iniziare a pensare se avete affianco la persona giusta o no. Sul lavoro c’è ancora qualche problema da affrontare. Parlatene con calma e diplomazia, senza voler prevaricare sugli altri.

VERGINE

Cari Vergine, le relazioni che nascono adesso possono diventare qualcosa di serio e sul lavoro attenzione perché potrebbero esserci cambiamenti nel vostro contratto. Forse qualcosa non sta andando secondo i piani, ma vedrete che presto si aggiusterà ogni cosa. Dovete solo avere un po’ più di pazienza.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 22 OTTOBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: una relazione nata in questo periodo può dare frutti sperati e succosi.