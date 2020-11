Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 22 novembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 22 novembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox, chi di recente ha avviato una storia d’amore avvertirà il bisogno di confrontarsi su alcune decisioni indispensabili, sarà il Natale che si avvicina e quindi sentite il bisogno di essere tutti più vicini. Sul lavoro prima della fine di dicembre potrete archiviare anche questioni legali.

SCORPIONE

Cari Scorpione, Venere e la Luna quest’oggi sono dalla vostra parte, quindi approfittatene per vivere belle emozioni intense. Sul lavoro anche il peggio è passato, potete finalmente vivere più tranquilli. Chi deve fare una scelta deve prendersi del tempo per riflettere.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la Luna è dissonante e secondo il guru delle stelle da oggi potreste avvertire un po’ di stanchezza e apatia, meglio conservare le forze per lunedì. Sul lavoro siete impegnati con tantissimi progetti a lungo termine.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox Venere è tornata favorevole, quindi evitate di lasciarvi schiacciare dal peso degli impegni e dai contrattempi, dedicatevi all’amore se è quello che vi fa stare bene.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox le relazioni che nascono in questo periodo sono piuttosto fragili, così come le storie d’amore di vecchia data hanno un po’ di problemi di fiducia in questo periodo. Sul lavoro invece le soluzioni arriveranno a stretto giro.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo del guru delle stelle la Luna è nel vostro segno zodiacale, ciò significa che potrebbero arrivare delle novità ghiotte, incontri interessanti. Sul lavoro, chi è in crisi non dovrebbe sottovalutare il problema.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 22 NOVEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: non lasciatevi distrarre dai contrattempi, dedicatevi all’amore.

