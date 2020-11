Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 22 novembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 22 novembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox, il Sole è dalla vostra parte e vi spinge tra le braccia di un nuovo incontro, potrebbe essere l’anima gemella? A voi scoprirlo. Problemi di concentrazione sul lavoro, avete difficoltà a completare un incarico.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo del guru delle stelle Venere è in opposizione, ciò significa che avrete problemi di comunicazione. Al momento non siete disposti a sopportare un no come risposta, per cui insistete finché non scoppierà una guerra, è davvero questo quello che volete?

PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, quella di oggi per voi non sarà una domenica eccezionale, almeno dal punto di vista sentimentale, avete ancora dei dubbi se di recente avete discusso con il partner, meglio affrontare l’elefante nella stanza anziché fare finta di niente.

CANCRO

Cari Cancro, secondo il guru delle stelle Venere e Luna sono dalla vostra parte quest’oggi, il che significa che arrivano ottime notizie dal fronte sentimentale, mettete in chiaro i vostri sentimenti senza alcun imbarazzo. Sul lavoro ritrovate finalmente un po’ di pace e serenità dopo un periodo frenetico.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, state attraversando un periodo complicato e siete reduci da due giornate veramente intense, quella di oggi purtroppo non sarà comunque facile, ma per fortuna ad aiutarvi ci penserà l’amore. Chi vi propone una crescita professionale avrà forse dei secondi fini, quindi occhi aperti.

VERGINE

Cari Vergine, la Luna è in opposizione quest’oggi e secondo Paolo Fox per voi arriva una giornata un po’ carica di negatività, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Sul lavoro è necessario mantenere la calma e iniziare i nuovi progetti con il piede giusto.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 22 NOVEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell‘Ariete: avete il sole dalla vostra parte, potreste fare un incontro molto speciale.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 16-2

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, domenica 22 novembre 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 22 novembre 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 22 novembre 2020